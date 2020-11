Gosia Andrzejewicz broni Edytę Górniak. "Można się bronić przeciw wszelkim wirusom dobrą odpornością"

Edyta Górniak w swoim monologu odniosła się również do przymusowych szczepień na COVID-19, stanowczo im się sprzeciwiła. Podobnie uważa jej koleżanka po fachu, Gosia Andrzejewicz. "Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby ktoś nas na siłę podtrzymywał i dawał nam szczepienia. To jest tak przerażające, jak z jakiegoś horroru. Więc dla mnie to jest motywujące, że jest taka siła w narodzie, daje dużą nadzieję. Fajnie. Ja dobrowolnie na pewno bym się nie zaszczepiła" – przekazała wokalistka w rozmowie z Jastrząb Post.

" Stres bardzo źle wpływa. Ja postanowiłam dołączyć się do takiego ruchu, który o godzinie 20:00 i 21:00 wysyła w świat komunikat „kocham cię”. Trzeba powiedzieć „kocham cię” 108 razy. To jest podobno magiczna liczba z wierzeń indyjskich . Robię to od 3 dni i na mnie to naprawdę dobrze działa. Spróbujcie" – powiedziała.