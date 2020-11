Bałagan u Kasi Tusk. Chciała pokazać, że jest zwykłą kobietą

Nowe zdjęcie Tuskówny wywołało prawdziwą furorę wśród jej wielbicielek. Nie chodzi wcale o stylizację Kasi, lecz o to, co widać za jej plecami. "Dzień dobry! Miał być maraton zdjęciowy, ale pogoda powiedziała, że jednak dzień biurowy A tak przy okazji - czy wasze szafy też mają kształt krzeseł?" – napisała żartobliwie.

Kasia Tusk i jej bałagan

Obserwatorki autorki bloga "Make Life Easier" oczywiście pospieszyły z odpowiedziami. "Aktualnie krzesła, wcześniej był to rowerek stacjonarny, opcja bardziej wisząca", ” Krzesło to taka mała szafka", "Bardzo często!", "U mnie raczej ma kształt fotela" – to tylko kilka komentarzy z przeszło setki.