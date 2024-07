Gotujesz tak makaron? Włoch byłby załamany

Makaron to jeden z najpopularniejszych produktów spożywczych. Wystarczy wrzucić go do wody i ugotować do miękkości, aby cieszyć się pysznym obiadem. Okazuje się, że technika gotowania makaronu jest ważniejsza, niż nam się wydawało. Większość z nas robi to źle.

Makaron wymyślono ok. 4 tys. lat temu w Chinach, jednak to Włosi rozsławili go na całym świecie. To jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Można wyczarować w niego wiele pysznych potraw i to w zaledwie kilka chwil.

Przygotowanie makaronu jest proste. Wystarczy wrzucić go do wrzącej, lekko osolonej wody i odczekać kilka minut, żeby cieszyć się smacznym obiadem. Okazuje się, że większość z nas robi to złe, przez co makaron robi się zbyt miękki, a przy tym tuczący. Jak prawidłowo gotować makaron?

Jak prawidłowo ugotować makaron?

Klasyczny makaron składa się z dwóch składników — mąki (semolina lub mąka makaronowa) i wody. Składniki łączy się ze sobą i ugniata tak długo, aż masa stanie się miękka i elastyczna. Gotowe ciasto poddaje się długiemu suszeniu. Tak przygotowany makaron jest gotowy do użycia.

Jak prawidłowo gotować makaron? Zgodnie z włoską sztuką przygotowywania pasty, należy ugotować go w dużym garnku. Przed zagotowaniem wody trzeba dodać do niej płaską łyżeczkę soli. To bardzo ważne, bowiem dziki temu makaron będzie odpowiednio słony.

Kiedy wrzucić go do wody? W momencie, kiedy woda będzie już mocno wrzeć. Po wrzuceniu makaronu do wrzątku ustaw stoper. Gotuj go nie dłużej niż 11 minut. Dłuższe gotowanie sprawi, że makaron będzie rozgotowany. Podany w takiej wersji jest nie tylko niesmaczny, ale i niezdrowy. Obciąża żołądek i powoduje nagły wyrzut cukru we krwi.

Większość z nas gotuje tak makaron. To błąd

Gotowanie makaronu wydaje się być proste, jednak większość z nas popełnia szereg błędów, które negatywnie wpływają na smak potrawy. Pierwszy z nich to gotowanie w za małym garnku. Makaron powinien mieć dużo miejsca. Dzięki temu się nie sklei. Drugi błąd to dodanie za małej ilości soli. Włosi dodają 1 płaską łyżeczkę soli na litr wody.

Kolejny błąd dotyczy czasu gotowania. Najlepszy makaron to ten al dente. Jeśli chcesz ugotować go w ten sposób, trzymaj się zaleceń producenta. Taka informacja znajduje się z boku lub z tyłu opakowania. Pamiętaj, żeby dokładnie odcedzić go z wody zaraz po ugotowaniu. Dzięki temu zachowa sprężystość.

