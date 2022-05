Gracja Kalibabka mierzy się z hejtem. Internauci wytykają jej, że przytyła

Gracja Kalibabka o dążeniu do samoakceptacji

Droga Gracji do akceptacji swojego ciała nie była prosta. Modelka wyznała, że przychodziło jej to z dużym wysiłkiem. Od kilku lat zmagała się zaburzeniami odżywiania. W pokonaniu tych problemów pomogła jej aktywność fizyczna. Sport pomógł jej dojrzeć też do tego, aby patrzeć na swoje ciało z innej perspektywy.