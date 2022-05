Helen Mirren na Festiwalu Filmowym w Cannes. Aktorka błyszczała niemniej niż srebrna kreacja

Królowa Helen

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że Helen Mirren, co idealnie widać na zdjęciach z canneńskiego festiwalu, bawiła się na premierze świetnie. Oprócz pozowania do zdjęć, spotkała się na czerwonym dywanie z aktorką Andie MacDowell, z którą nawet zatańczyła. Niezmiennie pozostaje więc królową wszelkich festiwali - bo kto ją przebije?