Michał Żebrowski pokazał zdjęcie nagiej żony. Internauci są podzieleni

Michał i Aleksandra Żebrowscy chętnie publikują na swoich profilach w mediach społecznościowych różne momenty z codziennego życia. Najczęściej obydwoje robią to z dystansem do siebie i z poczuciem humoru. Nie stronią też od zdjęć, które są mocno prywatne, co czasami wywołuje dyskusje wśród internautów.