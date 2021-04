Grał Filipa w "Rodzinie zastępczej". Właśnie skończył 30 lat

Zniknięcie z showbiznesu

Co ciekawe, Sergiusz Żymełka na długo zniknął z showbiznesu, poświęcając się między innymi studiowaniu psychologii w w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa. Aktor wrócił na duży ekran dopiero po 16 latach i w 2019 roku pojawił się w filmie "Kobiety Mafii 2" Patryka Vegi, gdzie wcielił się w rolę dilera narkotyków. Od tamtej pory Żymełka pozostaje dość aktywny w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas informuje swoich fanów o codziennym życiu i planach. Niedawno aktor zaskoczył wszystkich swoim nowym wizerunkiem, który od razu przyniósł wszystkim na myśl skojarzenia z Pablem Escobarem czy... Lechem Wałęsą. Wszystko przez zarost, a konkretniej ciemne wąsy, które zagościły na twarzy aktora.

I chociaż wielu fanów aktora było niepocieszonych, że nie postanowił skypić się jedynie na aktorstwie, to ci, którzy dokładnie śledzą jego karierę, wiedzą, że choć nieczęsto można zobaczyć go na ekranie, to całkiem nierzadko da się go... usłyszeć. Żymełka często udziela bowiem swojego głosu w filmach z dubbingiem. Jedną z postaci, której użyczył głosu jest... Draco Malfoy z "Harry'ego Pottera"!