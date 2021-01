Grała Anię z Zielonego Wzgórza. Tak świętowała Nowy Rok

Aktorka do dziś jest w pamięci widzów i sama chętnie wraca do okresu "Ani...". Na plan serii weszła, kończąc 17 lat. Gdy kończyła ostatnią serię kontynuacji hitu w 2000 r., była już dojrzałą kobietą. Jej powrót ucieszył wiernych wielbicieli, tak jak i to, że jej bohaterka wreszcie wyszła za mężczyznę idealnego. Poza planem Megan Follows i Jonathana Crombie (Gilbert) łączyła wyłącznie przyjaźń. Krótko po osiągnięciu statusu gwiazdy aktorka wyszła za Christophera Portera, operatora filmowego. Ma z nim dwoje dzieci.