20 lat temu była gwiazdą. Przez błąd zaprzepaściła karierę

Małgorzata Lewińska wystąpiła w wielu produkcjach filmowych i serialach. Grała w "Przedwiośniu" czy w "Na Wspólnej", jednak największa rozpoznawalność zyskała dzięki roli Patrycji Cwał-Wiśniewskiej w "Sąsiadach" i "Lokatorach". W latach 2001-2008 była jedną z najpopularniejszych aktorek w kraju. Po zakończeniu zdjęć do "Sąsiadów" nie otrzymała ani jednej głównej roli.

Mogła liczyć jedynie na role trzecioplanowe. Nie ukrywała, że wpłynęło to na poczucie jej własnej wartości. Czuła ogromne rozczarowanie.

Aktorka przez długi czas nie mogła sobie poradzić z brakiem pracy. Do dziś nie rozumie, dlaczego żaden producent nie chciał jej zatrudnić.

