Grała w "Świat według Kiepskich". Nagle zniknęła z ekranu

W latach 90. występowała w słynnej "Piwnicy pod Baranami". Otrzymała kilka nagród związanych z działalnością muzyczną. Mimo to, większość z nas kojarzy ją występami w "Świat według Kiepskich". Artystka wcieliła się w kilka ról, m.in. w niezapomnianą Wioletkę Boczek.

W 1998 roku rozpoczęła pracę z TVP. Grała na perkusji w programie "Wieczór z wampirem" , prowadzonym przez Wojciecha Jagielskiego. Kilka lat później przeszła do TVN. Pracowała jako producent muzyczny w programie "Szymon Majewski Show", a następnie zajęła się wydawaniem i reżyserią produkcji takich "Bar u Danuśki", "Mamy cię" czy "Mój pierwszy raz".

Nadmiar obowiązków odbił się na jej samopoczuciu. W pewnym momencie przestała odczuwać radość i satysfakcję z tego, co robi. Postanowiła nieco zwolnić tempo.

Dominika Kurdziel związała się zawodowo z Teatrem Muzycznym w Gdyni . Pracuje razem z aktorami. Pomaga im rozwijać umiejętności wokalne. W swoim zawodzie łączy pasję do muzyki z doświadczeniem w telewizji.

