Wszyscy kojarzą go z Waldusiem z "Kiepskich". Skończył 49 lat

Małżeństwo przetrwało dwa lata i skończyło się długimi rozprawami w sądach. Ewa Coll domagała się uregulowania kwestii alimentów. Byli partnerzy walczyli też o prawa do opieki nad córką, nie zabrakło też rozpraw z konieczności podziału majątku. Aktor nigdy nie odniósł się do całej sprawy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl.