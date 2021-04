Grażyna Szapołowska z córką. Fani zachwyceni wspólnym zdjęciem

Aktorka na pięknym zdjęciu z córką

Niedawno zaś aktorka postanowiła pokazać swoją córkę Katarzynę, aby przekazać pełne nostalgii wspomnienie. Szapołowska zacytowała pewne pytanie, jakie zadała jej jedynaczka, gdy była jeszcze mała. "Co jest cieniem słońca? - zapytała Kasia, gdy miała trzy latka. A Wy co powiecie?" - napisała pod wpisem aktorka.

Oczywiście internauci szybko zareagowali: "Tak myślę o tym cieniu księżyca... A może to oddech Rusałki... Ależ Pani zadała pytanie", "Trzylatki ciężkie pytania zadają", "Księżyc?", "Jak to co, Ziemia", "Fajnie was razem widzieć". Aktorka nie odpowiedziała jednak na rzucane propozycje od fanów.