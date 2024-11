Grażyna Torbicka o relacji z matką. "Jak jesteś nastolatką, zawsze jest konflikt pokoleń"

Grażyna Torbicka jest uważana za ikonę polskiego dziennikarstwa, zwłaszcza w dziedzinie kinematografii. Talent najprawdopodobniej odziedziczyła po swojej matce – Krystynie Losce. Prezenterka przez ponad trzy dekady pracowała w Telewizji Polskiej i chociaż przeszła na emeryturę w 1994 roku, do dziś jest uważana za jedną z najlepszych spikerek tamtych lat. Jej córka wybrała tę samą ścieżkę kariery. Grażyna trafiła do TVP w 1985 roku. Niemalże od razu zaskarbiła sobie sympatię widzów.

Torbicka, która była związana z nadawcą publicznym przez łącznie 31 lat (podobnie jak matka), opuściła stację, wydając wówczas na Facebooku wymowne oświadczenie. "Po 31 latach pracy w Programie 2 TVP poczułam, że to dobry moment, by spojrzeć na świat z innej perspektywy" – napisała.

Dziennikarka filmowa w rozmowie z "Elle" podzieliła się swoimi przemyśleniami o pracy w branży. "Kiedy jesteś osobą publiczną, stale narażasz się na oceny innych. Pracując w telewizji, dotyczy to także twojego wyglądu, fryzury, wypowiadania się. Przychodzą kolejni szefowie i chcą, byś była bardziej agresywna na ekranie, bo to ich zdaniem przyciągnie widzów" – podkreśliła. Teraz, gdy skończyła 65 lat wyznaje, że nie chce być typową seniorką.

Grażyna Torbicka matce zawdzięcza wiele, ale najbardziej cieszy się z tego, że właśnie po niej odziedziczyła pozytywne podejście do życia. "To, co jest absolutnie fundamentalne, to optymizm. Ten rodzaj stosunku do życia, że nawet w trudnych sytuacjach zawsze trzeba szukać jasnej strony i myśleć pozytywnie. Nie przejmować się drobiazgami" – wyznała.