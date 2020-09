Grażyna Torbicka znów zachwyca w sukience Violi Piekut. Wystarczy spojrzeć na nagranie

Grażyna Torbicka to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich dziennikarek. Do tego – najlepiej ubranych. Słabość Torbickiej do sukienek Violi Piekut znana jest nie od dziś. Po ostatnim nagraniu wprost z przymiarki wierni fani dziennikarki mówią głośno: to nasze dobro narodowe, którego powinniśmy bronić.

Viola Piekut i Grażyna Torbicka (ONS)