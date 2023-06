Grażyna Wolszczak komentuje swoje modowe wpadki. "Tragedia"

Ulubioną stylizacją sprzed lat była zwiewnej, jasnoróżowa sukienka połączona z grubymi, czarnymi rajstopami. - Czarne rajty... - śmieje się Wolszczak. - Ewidentnie wszystko robiłam sama, makijaż, włosy, tragedia. Myślę, że gdybym wiedziała, że coś jest nie tak z tą stylizacją, to tak bym nie wyszła z domu, ale myślałam, że jest "zarąbiście". Chyba o to chodzi, żeby czuć się dobrze we własnej skórze.