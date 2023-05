Zrezygnowała z jeansów. Spodnie Wolszczak to "perełka"

Grażyna Wolszczak to polska aktorka filmowa i teatralna. Widzom znana jest przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej" czy "Pierwsza Miłość". Aktorka chętnie korzysta z mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagrama, gdzie publikuje prywatne kadry oraz kulisy pracy na planie.

Ostatnio Grażyna Wolszczak wrzuciła zdjęcia w wiosennej stylizacji. W windzie wykonała kilka selfie i podzieliła się nimi z fanami. Włożyła dopasowaną marynarkę w kolorze intensywnego fioletu, pod spodem znalazł się biały T-shirt, a dół stylizacji uzupełniały luźne, wzorzyste spodnie. Jak myślisz, to był dobry wybór?

Spodnie o kroju palazzo pasują do spotkań biznesowych, kreacji wieczorowych, a także codziennych looków. Grażyna Wolszczak zapomniała jednak o stonowanych barwach i wybrała model w kolorowe wzory, które zwrócił naszą uwagę.

Grażyna Wolszczak załozyła długie spodnie we wzory / Instagram.com / grazyna.wolszczak_official

Do stylizacji aktorka włożyła sportowe buty w miętowym kolorze, które pewnie miały nawiązywać odcieniem do turkusowych elementów na spodniach. Biorąc pod uwagę, że do całości dodała czarną, połyskującą torebkę, zdecydowanie lepiej wyglądałaby w czarnych sandałkach na klocku. Ale w tym sezonie — wygoda zajmuje pierwsze miejsce.