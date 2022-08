Grażyna Wolszczak o starzeniu się. "Lubię lasery"

Co jest złego w korzystaniu z medycyny estetycznej, w zabiegach, które pobudzają własny kolagen i elastynę do pracy? Nikt nie zostawia bezzębnego uśmiechu, kiedy mu się np. złamie ząb. Wiadomo, że będzie chciał czym prędzej uzupełnić ubytek. To także estetyka, ale tę każdy akceptuje. Może ta krytyka to przez to, że kobiety czasem przesadzają z wypełniaczami i przestają być do siebie podobne. A ja myślę, że jeśli ktoś chce mieć np. wielkie usta, to jego sprawa. Mnie się akurat takie usta nie podobają, ale jeśli ten ktoś się z tym dobrze czuje? Uwielbiam lasery, chętnie testuję nowe maszyny, zabiegi, mam jednak wrażenie, że korzystam z nich z głową i do tego pod opieką lekarza, zaufanego dr Gumkowskiego.