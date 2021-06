Grażyna Wolszczak przyszła na galę z synem. Ich relacja jest wyjątkowa

Pani Grażyna i jej syn pojawili się na charytatywnej gali Fight Night organizowanej przez Fundację Braci Collins w Hotelu Mariott. O tym, że Filipa Sikorę i jego mamę łączy bardzo silna więź, mogli przekonać się jakiś czas temu widzowie programu "Ameryka Express". Para wspólnie ruszyła do Kolumbii i Gwatemali. Ostatecznie zdobyli siódme miejsce i dużą sympatię. - Bywam upierdliwa, a on wszystko znosi. Ma do mnie sporo cierpliwości. W tym tkwi sekret – wyznała aktorka przed programem w wywiadzie dla "Party".