Grażyna Wolszczak stawia na zmiany. Nie jest już blondynką!

- Na botoks już się złamałam. Mam takiego ukochanego Maćka Rogalę, który mnie ulubił już 10 lat temu i zaprosił mnie do swojego gabineciku. Często mnie zapraszają, więc ja chętnie. Jak ktoś mnie zaprasza, że ma jakąś maszynę, to ja mówię: "hej, lecę!". On chodził za mną z tym botoksem bardzo długo, ja mówiłam: "nie, nie". Ale w którymś momencie, jak już zaczęłam się marszczyć, to się złamałam. Jakoś z rok temu - mówiła aktorka w programie "20m2" Łukasza Jakóbiaka.