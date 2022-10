Grażyna Wolszczak w nietypowej stylizacji. Takiej spódnicy nikt się nie spodziewał

Grażyna Wolszczak w zaskakującej stylizacji

Jak ubrać się jesienią, żeby nawiązać do wiosny i lata? To pytanie na pewno zadało sobie wiele osób, które wybrały się na piątkowy pokaz mody. Wśród nich była Grażyna Wolszczak, która postawiła na niecodzienne połączenie kolorystyczne. Aktorka zdecydowała się na połyskującą, delikatnie miętową, długą sukienkę. Stylizację postanowiła dopełnić czarą, luźną, acz krótką kurtką, ozdabianą srebrnymi elementami. Do tego założyła różowe botki w szpic. Nie mogło zabraknąć torebki. Grażyna Wolszczak, pozując na ściance, w ręku trzymała średniej wielkości, klasyczny model.