Grażyna Wolszczak w wiosennej stylizacji. Zrezygnowała z jeansów

Do stylizacji aktorka włożyła sportowe buty w miętowym kolorze, które pewnie miały nawiązywać odcieniem do turkusowych elementów na spodniach. Biorąc pod uwagę, że do całości dodała czarną, połyskującą torebkę, zdecydowanie lepiej wyglądałaby w czarnych sandałkach na klocku. Ale w tym sezonie — wygoda zajmuje pierwsze miejsce.