Grażyna Wolszczak żegna Dariusza Gnatowskiego. Zdaniem fanów popełniła ogromny nietakt

"Odszedł mój serdeczny kolega Darek Gnatowski. Och, jaki to był wspaniały kompan. Opowiadał dowcipy po góralsku z akcentem nie do podrobienia. Był przy tym skromny i życzliwy życzliwością, jaka już dzisiaj jest na wymarciu. Nikomu nie zazdrościł. O swoich kolegach z Krakowa: Treli, Peszku, Stuhrze, mówił z niekłamanym podziwem. W naszym środowisku to rzadkość. Nie wartościował się, odbierając wartość innym. Nie musiał. Miał kręgosłup" – napisała po śmierci Gnatowskiego Joanna Kurowska.