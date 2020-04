Grillowanie ze znajomymi? Możesz dostać 30 tys. złotych kary

Epidemia koronawirusa sprawiła, że w tym roku weekend majowy będzie się nieco różnił od tych z poprzednich lat. Co prawda 20 kwietnia zniesiono część obostrzeń i możemy przemieszczać się obecnie w celach rekreacyjnych - pojechać do lasu, parku lub na działkę , ale pod pewnymi warunkami.

Kara za grillowanie

– Trzeba pamiętać, że przestrzeganie środków bezpieczeństwa dalej jest egzekwowane. Dlatego wciąż nie oznacza to możliwości spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół i dalszej rodziny – wyjaśnia w rozmowie z "Faktem" aplikant radcowska Paulina Kondracka z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy.

– Za złamanie obowiązujących podczas kwarantanny obostrzeń grozi mandat nawet do 500 zł. Ponadto, sprawa może również zostać skierowana do inspektora sanitarnego, a ten może nałożyć karę od 5 do 30 tys. zł. – dodaje.