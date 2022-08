Grzegorz Miecugow był oddanym mężem i ojcem. Chciał, by syn poszedł w jego ślady

Syn Grzegorza Miecugowa poszedł w jego ślady

Syn Krzysztof był oczkiem w głowie Miecugowa. Dziennikarz już od pierwszych lat jego życia próbował zainteresować go swoją pracą. Efektem było to, że Krzysztof, już jako dorosły mężczyzna, był komentatorem w "Szkle kontaktowym", w którym - tak, jak ojciec, dyskutował o polityce. Obecnie robi to głównie w swoich mediach społecznościowych.