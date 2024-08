Ten grzyb to "szóstka w Lotto". Gdy go zobaczysz, zrób zdjęcie

Zbieranie grzybów to hobby wielu Polaków. Pod koniec lata mnóstwo rodaków udaje się do lasów w poszukiwaniu tych najlepszych. Niestety czasami niewiedza może skończyć się tragedią. Jak rozróżnić jadalne gatunki od tych trujących?

Gdy nadchodzi koniec lata, lasy zapełniają się takimi grzybami jak borowiki, kurki i podgrzybki. Grzybiarze licznie wyruszają na leśne wędrówki. Niezwykle ważne, by wiedzieli, które okazy mogą bezpiecznie zbierać.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany gatunek jest jadalny, nie powinniśmy go zbierać, lecz pozostawić w lesie. Często zdarza się jednak, że odmienne gatunki są do siebie bardzo podobne. Taka sytuacja może się zdarzyć przy zbieraniu krasnoborowika ceglastoporowego. Jak odróżnić go od "trujaków"?

Jest bardzo rzadkim okazem

Krasnoborowik jest wysoko ceniony przez grzybiarzy, często określany mianem "grzyba arystokratycznego". To określenie wynika z jego wyjątkowego wyglądu, szczególnie elegancko ubarwionego trzonu oraz stosunkowo rzadkiego występowania.

Charakterystyczną cechą tego grzyba jest aksamitny, matowy kapelusz, który może przybierać różnorodne odcienie brązu i głębokiej czerwieni - od barwy kasztanowej po ciemną czerwień cegły, czasem z zielonkawym zabarwieniem. Spód kapelusza pokryty jest drobnymi rurkami, które u dojrzałych okazów przybierają kolor od pomarańczowego do intensywnie czerwonego. Trzon grzyba wyróżnia się delikatnie filcowatą fakturą, żółtym tłem pokrytym czerwonymi plamkami i drobnymi ziarenkami.

Krasnoborowik ceglastopory © Adobe Stock | godi photo

Krasnoborowik pojawia się w lasach od wiosny do jesieni, od maja do października, co klasyfikuje go jako grzyb letni. Najczęściej można go spotkać w obszarach górskich, w lasach świerkowych, szczególnie pod jodłami, choć rośnie również w sąsiedztwie dębów i buków. Ważne jest, aby pamiętać, że krasnoborowik wymaga obróbki termicznej przed spożyciem. Konsumpcja surowego grzyba może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych.

Jest niczym "szóstka w Lotto"

Diablik, szatan, borowik szatański - te wszystkie nazwy odnoszą się do jednego i tego samego rzadkiego gatunku grzyba, który w Polsce rośnie od lipca do października. Głównie można spotkać go w lasach liściastych, ze szczególnym upodobaniem do dębów i buków. Preferuje ciepłe, nasłonecznione miejsca i gleby bogate w wapń.

Jego kapelusz ma zazwyczaj barwę popielatą lub szarą, czasem z delikatnym żółtawym lub zielonkawym odcieniem, szczególnie widocznym u starszych okazów. Początkowo jego powierzchnia jest sucha i matowa, z czasem staje się gładka. Pod kapeluszem znajdują się rurki, które przechodzą ciekawą ewolucję kolorystyczną: od żółtawego u młodych grzybów, przez zielonożółty, aż po oliwkowy u dojrzałych okazów.

Z kolei trzon przeważnie jest żółty u góry, a następnie przechodzi w odcienie czerwieni i różu, by od dolnej części ukazać brązową barwę. Charakterystycznym elementem trzonu jest delikatna siateczka pokrywająca jego powierzchnię.

Borowik szatański © Adobe Stock

Grzyboznawca Wiesław Kamiński podczas rozmowy z portalem kobieta.interia.pl zdradził, że zarówno krasnoborowik, jak i borowik szatański są rzadkimi okazami, które można określić mianem grzybowej "szóstki w Lotto".

"Niedoświadczony grzybiarz ma taką szansę na znalezienie krasnoborowika szatańskiego jak wygranie miliona w totolotka" - zaznaczył Kamiński w Interii.

Borowik szatański jest podobny do borowika ceglastoporowego, jednak można je odróżnić. Jak? Okazuje się, że wystarczy go lekko nacisnąć.

"Krasnoborowik ceglastopory mocno zmienia kolor, już przy lekkim ucisku szybko niebieszczeje, z kolei borowik szatański delikatnie i powoli sinieje" - zaznaczył grzyboznawca.

Warto przypomnieć, że borowik szatański w Polsce podlega ochronie, dlatego nie można go zbierać ani niszczyć. Jeśli trafimy na ten rzadki okaz, należy go jedynie sfotografować.

