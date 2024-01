Grzywka już nie jest passé. Oto modne fryzury na rok 2024

Krótkie fale

Lata 80. to kult długich fryzur. Zaś 90. to już ukłon w stronę krótkich i bujnych włosów Lady Di. W 2024 roku poszukamy złotego środka i staniemy pomiędzy skrajnymi trendami, ścinając włosy do ramion lub na wysokości linii żuchwy.