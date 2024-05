GUS zapowiada wizyty w domach Polaków. Wielu dostało już list

W skrzynkach pocztowych tysięcy Polaków pojawiły się listy podpisane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Choć nie wszyscy je otrzymali bądź otrzymają, niektórzy z pewnością zmartwili się widokiem niespodziewanej przesyłki. Jak się okazuje, ma być to jedynie zachętą do wzięcia udziału w europejskich badaniach.

Sprawę tajemniczych pism, które zostały wysłane przez GUS, wyjaśniła w programie "Dzień Dobry TVN" dziennikarka Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Co najważniejsze, zaznaczyła, że otrzymanie pisma nie powinno martwić. Nie jest także oszustwem.

Złe wieści dla Polek. Oto co im grozi na emeryturze

Złe wieści dla Polek. Oto co im grozi na emeryturze

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!