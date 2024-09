Gwiazda "M jak miłość" spaceruje w mini. Ale show kradnie góra stylizacji

Oprócz tego Ilona Janyst jest też aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 135 tys. osób. Regularnie dzieli się tam nie tylko kulisami swojej pracy, lecz także momentami z życia prywatnego . Ostatnio świętowała urodziny, a my zwróciłyśmy uwagę na stylizację aktorki.

"Mam dziś urodziny i powiem tak - gdybym była Simem (nie mylić z Simonem), wszystkie potrzeby życiowe miałabym zaznaczone na zielono" - napisała pod najnowszym nagraniem, które opublikowała na Instagramie. 10 września Ilona Janyst świętowała 33. urodziny. Z tej okazji wrzuciła do sieci wideo. Przechadza się po mieście w modnej stylizacji, zgodnej z najświeższymi trendami. To prawdziwa uczta dla oczu

Do białej mini dobrała czarną bluzkę z lekko rozszerzanymi rękawami, a na nią zarzuciła kamizelkę. Serialowa Aneta sięgnęła po odważny print , który bije rekordy popularnością i rządzi w garderobach fashionistek. Mowa o panterce, która znów wraca na podium najgorętszych motywów. Tę stylizację warto odtworzyć.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!