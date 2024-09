Gwiazda "Opowieści podręcznej" mówi po polsku. Wspomina o naszej kuchni

Gwiazda wciąż pracuje nad nowymi. Znalazła jednak chwilę czasu na to, aby udzielić wywiadu. Podczas rozmowy z Mateuszem Hładkim aktorka bez problemu posługiwała się językiem polskim, opowiadając o swoich korzeniach. Rodzice Strahovski, Bożena oraz Piotr Strzechowscy, to polscy imigranci z Tomaszowa Mazowieckiego.

Niedawno Yvonne Strahovski znalazła trochę czasu na to, by przyjechać do Polski i odpocząć. W wakacje odwiedziła Mazury.