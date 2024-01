Gwiazda TVN świętowała urodziny. "Tekst na torcie powala"

Uwagę zwrócił napis, który pojawił się na torcie pogodynki. "One year older to be a MILF", co w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "o rok starsza, żeby być MILF-em". Skrót ten można rozwinąć jako "mother I'd like to f**k", czyli "mamuśka, którą chciałbym przelecieć". Zwrot ten zyskał ogromną popularność za sprawą filmu "American Pie" z 1999 roku a obecnie jest stosowany przez twórców filmów pornograficznych, dla określenia kobiet w starszym wieku, które są atrakcyjne seksualnie.