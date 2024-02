Gwiazdor disco polo dorobił się fortuny. Nie uwierzycie, czym się zajmował

Robert Klatt i Mariusz Winnicki należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych muzyków disco polo. Dziś zespół "Classic" cieszy się sporą popularnością. Początki tworzenia zespołu nie były jednak najprostsze, o czym Klatt wspomniał w rozmowie z dziennikarką "Super Expressu".

Mariusz Winnicki wyznał w tym wywiadzie, że dosłownie żadnej pracy się nie boi. Posiada wiele zainteresowań, co sprawia, że do każdego wyzwania podchodzi optymistycznie. Jak podkreślił, gdyby przyszło mu zrezygnować z muzyki, nie martwi się o znalezienie nowego zajęcia.

Co ciekawe, muzyk działa nie tylko w obszarze disco-polo. Od czasu do czasu daje koncerty... poezji śpiewanej.

