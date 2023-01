Gwiazdy lansują nowy, zaskakujący trend. Chodzi o buty zimowe

Zima daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o stylizacje. Latem wystarczy zwiewna sukienka i sandałki, by stworzyć świetny look, lecz gdy temperatura oscyluje w okolicach zera, mamy okazję zaszaleć z komponowaniem kolejnych warstw. W tym sezonie na tapecie są kożuchy oraz grube, kolorowe szaliki. Natomiast jeśli chodzi o zimowe obuwie, to fashionistki ponownie rozkochały się w wielkich śniegowcach Moon Boot i tych marki UGG z ciepłą wyściółką. Trudno jest przescrollować Instagram, by nie trafić na stylizację z takimi butami.