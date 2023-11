Gwiazdy pokazały dzieci. Zmieniły się nie do poznania

Modelka urodziła starszego syna, mając zaledwie 19 lat. Na początku wychowywała go samotnie. Gdy Dawid miał 2 miesiące, Klaudia wyprowadziła się od partnera i pomogła jej wówczas koleżanka z liceum. - Ja sobie chyba wywróżyłam to wczesne macierzyństwo. Oczywiście strach był olbrzymi, to nie były takie czasy internetu, gdzie o wszystkim mogłam się dowiedzieć i ta moja mama też nie była taka super na wyciągnięcie ręki, więc trochę po omacku, intuicyjnie... - opowiadała w podcaście Żurnalisty.