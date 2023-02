Gwiazdy pokochały slip dress. Ale to Maria Dębska przyćmiła koleżanki

Maria Dębska w pistacjowej sukience bieliźnianej

Najlepsze zostawiłyśmy na deser. Maria Dębska w sukience bieliźnianej sięgającej ziemi, wygląda jak muza w pracowni światowej sławy artysty. Aktorka wybrała model w kolorze pistacji, który w całej okazałości odsłonił plecy. Jej kreacja to kwintesencja kobiecego stylu, który wcale nie potrzebuje błyskotek i jakichkolwiek dodatków. Ma w sobie to "coś", co porywa spojrzenia.