Natalia Szroeder przesadziła. Sytuację uratował kolega ze sceny

W rytmie bluesa

Sceniczny wizerunek Mrozu stanowi inspirację latami 50. To integralna część jego muzyki, która bazuje na rdzennym soulu, bluesie i rock’n’rollu. Stąd zamiłowanie do zapinanej na guziki koszuli z krótkim rękawem i kołnierzykiem. Na Bestsellerach Empiku spod jedwabiście gładkiej tkaniny artysty wstawał biały tank top, który stanowił jasne odniesienie do estetyki retro. Mrozu sięgnął także po luźne spodnie w brązowym kolorze, które lata temu śmiało odnalazłyby się w nocnych klubach przy dźwiękach saksofonu.