Tomasz Kammel pokazał "dorobek życia". "Wszystko stoi pod wodą"

W ostatnich dniach mieszkańcy południowej części Polski walczą z falą podtopień. Najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. "Rada Ministrów ogłosiła stan klęski żywiołowej na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. To usprawni działania służb niosących pomoc osobom poszkodowanym" - napisał na platformie X minister Maciej Berek.

W pomoc zaangażowała się także Ilona Ostrowska, która za pośrednictwem Instagrama udostępniła linki do zbiórek na rzecz powodzian.

O pomoc zaapelowała także Martyna Wojciechowska, która podobnie jak Ilona Ostrowska, opublikowała listę zbiórek. "W wielu miejscach poziom wody jest wyższy niż podczas dramatycznej powodzi w 1997 roku" - poinformowała. Dołączyła do niej m.in. Monika Olejnik, Anna Dereszowska czy Małgorzata Kożuchowska.

Prezenter utworzył specjalną zbiórkę "Pomagam z Tomkiem", na którą można wpłacać datki dla powodzian. "Jest nas tu ponad 340 tys. Zróbmy to" - zaapelował.

