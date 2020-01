WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Gwyneth Paltrow o związku z Bradem Pittem. Nie żywi do niego urazy

Gwyneth Paltrow i Brad Pitt spotykali się w latach 90., a przez pewien czas byli nawet zaręczeni. Po latach aktorka zdradziła, że wciąż przyjaźni się ze swoim były partnerem.

Gwyneth Paltrow o związku z Bradem Pittem (Getty Images)

Gwyneth Paltrow wyznała, że nadal żyje w dobrych stosunkach ze swoimi wszystkimi partnerami. Obecnie celebrytka jest szczęśliwą mamą 15-letniej Apple i 13-letniego Mosesa. Z ich ojcem Chrisem Martinem wzięła rozwód w 2014 roku.

Gwyneth Paltrow o związku z Bradem Pittem

Zdobywczyni Oscara nadal przyjaźni się ze swoim dawnym narzeczonym. "Jeden z moich byłych partnerów jest wciąż moim najlepszym przyjacielem. To Tony Woods z mojego liceum" – przyznała w wywiadzie udzielonym amerykańskim mediom. – "Jestem także w bardzo dobrych stosunkach z Bradem Pittem. Nie żywię do niego urazy" – dodała.

Przypominamy, że Brad Pitt i Gwyneth Paltrow spotkali się na rozdaniu Złotych Globów, gdzie aktor odebrał nagrodę dla najlepszego aktorka drugoplanowego za rolę w filmie „Pewnego razu w Hollywood". Para była razem od 1994 do 1997, a następnie Paltrow związała się z Benem Affleckiem. Z amerykańskim aktorem spotykała się do 2000 przed poznaniem Chrisa Martina, z którym wzięła ślub trzy lata później. Po rozstaniu z Martinem Gwyneth związała się z 48-letnim producentem Bradem Falchuckiem.