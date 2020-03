Gwyneth Paltrow w masce apeluje do fanów

Gwyneth Paltrow mimo że karierę aktorską odłożyła na bok i spełnia się teraz głównie jako bizneswoman, wciąż cieszy się wielką popularnością, a na Instagramie śledzi ją prawie 7 mln użytkowników. Aktorka postanowiła wykorzystać sławę i skierować ważny apel do fanów.

Gwyneth Paltrow ostrzega przed koronawirusem

Na fotografii pozuje ubrana w specjalną maseczkę, która chroni przed groźnym wirusem. W opisie poinformowała, że nie ma zamiaru ściągać jej nawet do snu i zaapelowała do fanów o ostrożność. Nawiązała także do filmu, w którym przed laty wystąpiła. "Przechodziłam już przez to w filmie. Bądźcie bezpieczni. Nie podawajcie sobie dłoni. Myjcie je regularnie" – napisała.