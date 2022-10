Hailey Bieber w jesiennej stylizacji na evencie Forbes. My patrzymy na jej buty

Jesienna stylizacja Hailey Biebier. Te buty są obłędne

Hailey Bieber pojawiła się na 2022 Forbes Under 30 Summit, ubrana w szykowną spódnicę długości midi, w garniturowym stylu. Do kompletu gwiazda włożyła gorsetowy top i oversizową marynarkę. Trzyczęściowy zestaw jest projektu Very Wang. Szaro-czarna kratki przywołały klimat jesieni. Hailey pokazała, jak modnie ubierać się w chłodne dni.