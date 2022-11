Hailey Bieber w pomarańczowej mini. Nie tylko sukienka zwraca uwagę

Kiedyś taki zestaw był uznawany za bezguście

To nie jedyny gorący trend, na który zdecydowała się Hailey Bieber. Założyła bowiem czarne, lakierowane loafersy na grubej podeszwie, do których dobrała nieco dłuższe, białe skarpetki. Takie zestawienie funkcjonuje w świecie mody i wśród celebrytów już od dobrych kilku miesięcy. Zakładanie białych skarpet do tego typu półbutów już przestało być faux pas, co tylko pokazuje, jak moda dynamicznie się zmienia.