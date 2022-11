Prościej się nie da. Jesienna stylizacja Hailey Bieber

Oversize rządzi

Oversizowe bluzy obecnie są bardzo popularne. Nie ma się co dziwić. Nie dość, że świetnie się prezentują, to dodatkowo są bardzo wygodne i ciepłe. Można je nosić zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności fizycznej. Jesteś minimalistką, to najlepszym wyborem będzie zestawienie bluzy ze spodniami jeansowymi. Jeśli chcesz wyglądać oryginalnie, ulubioną dużą bluzę zestaw z dopasowaną spódnicą maxi. Stylizację dopełnij sportowymi butami lub botkami na płaskiej podeszwie. Do tego mała torebka... i świetny look gotowy. Spróbujesz?