"Halftime": Jennifer Lopez nie ukrywa emocji. Na jednej ze scen zalała się łzami

"Hustlers" trafił do szerszej publiczności za sprawą nominacji do Złotych Globów. Nic dziwnego, że spodziewano się, że film otrzyma również nominację do Oscara. Wróżono ją Jennifer Lopez za najlepszą rolę pierwszoplanową. Niestety tak się jednak nie stało. Jak dowiadujemy się ze zwiastuna, kosztowało to gwiazdę więcej, niż wszystkim się wydawało.