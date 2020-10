Halloween 2020. Kiedy wypada i czy wiesz, skąd pochodzi ten zwyczaj?

Halloween 2020 – skąd pochodzi tradycja?

Jeśli chodzi o genezę Halloween, to nie jest ona do końca rozwikłana. Najczęściej pojawiają się informacje o tym, że tradycja może mieć bezpośredni związek z legendą o Oszczędnym Jacku, który po zawarciu paktu z diabłem nie został wpuszczony do nieba, przez co wciąż błąka się po świecie, trzymając latarnię z wydrążonej rzepy. Rzepa ostatecznie została zamieniona na dynię, co wciąż kojarzy się z obchodami Halloween. Często wspomina się, że święto zmarłych może się wywodzić z Samhain, czyli celtyckiego obrządku, którym żegnano lato, witało wiosnę oraz czczono zmarłych. Do tej pory utrzymuje się wiara, że w Halloween dobre duchy zaprasza się do domu, a złe przepędza. Kostiumy i maski mają odstraszać niedobre duchy, dlatego wszyscy się przebierają.