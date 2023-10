Hamas zabił 8-latkę. Ojciec: Krzyknąłem "tak"

- To była najlepsza opcja. Mogła być albo martwa, albo uwięziona w Gazie. A jeśli wiesz cokolwiek na temat tego, co dzieje się w Gazie… To jest gorsze niż śmierć… To jak cię traktują. Nie masz wody. Nie masz jedzenia. Jesteś uwięziony, z nie wiadomo iloma ludźmi. I jesteś przerażony przez każdą minutę, godzinę dzień, a nawet lata. Więc śmierć była błogosławieństwem. Absolutnym błogosławieństwem - wyjaśnił zrozpaczony ojciec.