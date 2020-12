Hanna Gronkiewicz-Waltz spędzi święta tylko z mężem. Czemu nie zaprosi rodziny?

To jednak nie oznacza, że wcale się z nimi nie spotka. Gronkiewicz-Waltz odwiedzi dzieci i wnuki, ale będzie zachowywać dystans. – Przed świętami pojedziemy z mężem do nich na krótko jako Mikołaj z prezentami dla wnuków, córki i zięcia też. Ale bez konsumpcji i zbliżania się do nich. Oni Wigilię spędzą w swoim gronie, a my w swoim. Będą to bardzo nietypowe święta, bo w małym gronie – powiedziała Faktowi Hanna.