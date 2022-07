Hanna Lis apeluje do ministra Niedzielskiego. "To chodzi o nasze życie. Naszych matek i córek"

"No właśnie: na świecie. Bo w Polsce Ministerstwo Zdrowia właśnie wycofało program darmowych badań profilaktycznych dla kobiet obciążonych szczególnym ryzykiem raka sutka. Katastrofa. Wczesna profilaktyka to szansa na całkowite wyleczenie choroby, a nawet na jej uniknięcie. (...) Moja babcia miała szczęście - dożyła 89 lat, choć nowotwór został wykryty już w fazie przerzutów na inne organy. Ale nie każda z nas ma szczęście. Wielu z nas trzeba pomóc i jest to robota dla polskiego państwa. Apelujmy proszę wszyscy głośno do ministra Niedzielskiego o przywrócenie programu, który sprawnie działał przez 25 lat! To chodzi o nasze życie. Naszych matek i córek" - podsumowała.