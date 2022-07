Hanna Lis o prawie do aborcji. "To była moja decyzja"

Prawo kobiet do przerwania ciąży jest jednym z najtrudniejszych tematów we wszystkich krajach. Niektóre z nich, mimo sprzeciwu dużej części społeczeństwa, całkowicie odbiera kobietom prawo do aborcji. Tak stało się w ostatnim czasie m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie miliony kobiet straciło prawo do aborcji w związku z unieważnieniem wyroku sądu sprzed 50 lat.