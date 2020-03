Hanna Lis w mocnym wpisie apeluje do Polaków. "Runął świat jaki dotąd znaliśmy"

W mocnych, zachęcających do refleksji słowach odniosła się do obecnie panującej sytuacji na świecie. "Runął świat, jaki dotąd znaliśmy. Jaki sami butnie stworzyliśmy. Wydawało nam się, że jesteśmy panami tej ziemi. Okrutnie się to na nas mści" – pisała, by w dalszej części zaapelować o pozostanie w domach.

"Nie po to zamknięto granice, szkoły, muzea, teatry i kina, żebyśmy dziś traktowali pandemię, jako wakacje. Mariusz Szczygieł pisze (i ilustruje) na swoim profilu o ludzkiej niefrasobliwości i głupocie młodych ludzi, którzy imprezują na bulwarach wiślanych, mając w poważaniu to, że przyczyniają się do tego, żeby Polska poszła ścieżką Włoch prosto do piekła. Jeśli za chwile zatkają się szpitale i ludzie będą umierać na korytarzach, to nie przede wszystkim przez wirusa, a przez ludzką butę i ignorancję. Zostańmy w domu. Proszę" – zakończyła.