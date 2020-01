WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Hanna Lis w obronie skatowanego kota. Chce, aby sprawca poniósł konsekwencje Hanna Lis udostępniła na swoim Twitterze drastyczny film. Prezenterka żąda kary dla mężczyzny, który bestialsko zamordował niewinne zwierzę. "Dziś skatował kota, jutro zabije człowieka". Hanna Lis apeluje do fanów Hanna Lis stanęła w obronie bestialsko zamordowanego kota. Na swoim profilu na Instagramie skierowała do fanów szczególny apel. Chce, aby sprawca poniósł odpowiedzialność za swoje czyny. Hanna Lis apeluje do fanów Prezenterka była wstrząśnięta drastycznym nagraniem. Stwierdziła, że osoba, która dopuściła się takiego aktu na zwierzęciu, może równie dobrze wkrótce skrzywdzić człowieka. "Kochani, udostępniajcie, proszę. Z góry was przepraszam za drastyczne zdjęcia, wybrałam te najmniej brutalne. Młody 'człowiek' skatował właśnie kota. Kijem bejsbolowym. Filmik trwa ładnych kilka minut. Bestia biega za zwierzakiem po schodach, bez opamiętania go pałuje i w końcu, jak się dowiedziałam, zabija" – wyjaśniła. "Udostępniam dane osobowe tego zwyrodnialca. Dziś skatował kota, jutro zabije człowieka. Górny wymiar kary za takie bestialstwo wynosi 5 lat! Lobbujmy wszyscy, żeby było to, co najmniej 10. Proszę Was o to, bo mam w swojej rodzinie trzy koty. Proszę was o to, jako matka. Bo na kotach to się nigdy nie kończy. Mam nadzieję, że długo będzie oglądał świat zza krat" – przekonywała Hanna Lis. Hanna Lis nie ukrywała swoje oburzenia, że kara za taki czyn wynosi zaledwie 5 lat. Drastyczny film wywołał w niej bardzo silne emocje i postanowiła dołożyć wszelkich starań, aby schwytano sprawcę. Celebrytka pokazała również jego dane personalne. Fani solidaryzowali się z Hanną Lis i szczerze poparli jej apel. "Mam nadzieję, że już ktoś to zgłosił na policję!", "Jestem w totalnym szoku, że ludzie w taki sposób niewytłumaczalny wyładowują się na zwierzętach", "Po pierwsze powinno być zaostrzenie kar, a po drugie każdy właściciel krzywdzący zwierzę powinien ponosić koszty jego leczenia i utrzymania w hotelikach dla zwierząt, lub domach tymczasowych" – komentowali internauci.