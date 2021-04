Hanna Lis znowu zakochana. Pokazała niedawno nowego domownika

Dziennikarkę Hannę Lis można przede wszystkim kojarzyć z jej wieloletniej pracy dla TVP, gdzie prowadziła "Teleexpress" oraz "Panoramę". Po ponad 23 latach współpracy została zwolniona, przez co Lis postanowiła na dobre zrezygnować z publicystyki oraz dziennikarstwa informacyjnego.

Nowy towarzysz Lis

Od 2016 roku Hanna Lis podjęła się wielu projektów, np. miała program podróżniczo-kulinarny "Bez planu" oraz talk-show "Między słowami". Dziennikarka zawitała także do rozrywkowego show "Azja Express", gdzie pojawiła się w parze z Łukaszem Jemiołem. Jak widać, Lis aktywnie działa zawodowo, o czym chętnie opowiada.

Od czasu rozstania z Tomaszem Lisem w 2017 roku, dziennikarka nie dzieli się informacjami o swoich relacjach z mężczyznami. Dlatego też trudno powiedzieć, czy obecnie jest z kimś w związku, czy też nie. W ostatnim czasie na Instagramie Hanna Lis pochwaliła się kolejną zmianą. Wkrótce wyprowadzi się z mieszkania na Powiślu do własnego domu – z dumą pokazywała zdjęcia z postępów na budowie.

Jak się okazuje, to nie koniec przełomowych zmian u Lis. Pochwaliła się niedawno za pośrednictwem social mediów, że od niedawna mieszka z nią nowy domownik. Nie jest to wbrew spekulacjom partner dziennikarki, ale uroczy kundelek, którego zaadoptowała.

"Dobry wieczór, nazywam się Ramen (matka uznała, że wyglądam z lekka azjatycko, a że wszystko kojarzy się jej z żarciem, to dała mi takie głupie imię). Zostałem adoptowany dzięki @kudlaty_kumpel i na razie jest mi tu całkiem fajnie, choć koty przede mną uciekają (nie rozumiem ich, serio, chcę się tylko pobawić)" - napisała pod zdjęciem czworonoga.

Niemal natychmiast pojawiły się pozytywne komentarze: "Cudny! Trzymamy kciuki za Ramena i matkę", "Ramen. Czyli jest do zjedzenia", "Haniu gratulacje wielkie!!! Ależ szczęście ma ten Ramenik, taka matka to jest skarb!", "Wspaniale! Ramen, już jesteś szczęściarzem", "Słodziak Gratuluje nowego członka rodziny".

